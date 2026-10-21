Η πριγκίπισσα Κέιτ συνδύασε McQueen και Chanel με μια καρφίτσα 163 ετών
Η πριγκίπισσα Κέιτ συνδύασε McQueen και Chanel με μια καρφίτσα 163 ετών
Για να υποδεχθεί τον σουλτάνο Χαϊθάμ μπιν Ταρίκ στο Κάστρο του Ουίνδσορ.
Για να υποδεχθεί τον σουλτάνο Χαϊθάμ μπιν Ταρίκ στο Κάστρο του Ουίνδσορ.
Η διπλωματία μέσα από τη μόδα δεν είναι κάτι καινούργιο για την πριγκίπισσα Κate, η οποία επέλεξε να τιμήσει το Ομάν μέσα από την πιο πρόσφατη εμφάνισή της. Η βρετανική βασιλική οικογένεια υποδέχθηκε τον σουλτάνο Χαϊθάμ μπιν Ταρίκ για επίσημη επίσκεψη στο Κάστρο του Ουίνδσορ, στις 20 Οκτωβρίου και η πριγκίπισσα Κate επέλεξε μια εμφάνιση γεμάτη συμβολισμούς.
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