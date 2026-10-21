Η πριγκίπισσα Κέιτ συνδύασε McQueen και Chanel με μια καρφίτσα 163 ετών
MARIE CLAIRE

Η πριγκίπισσα Κέιτ συνδύασε McQueen και Chanel με μια καρφίτσα 163 ετών

Για να υποδεχθεί τον σουλτάνο Χαϊθάμ μπιν Ταρίκ στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Η πριγκίπισσα Κέιτ συνδύασε McQueen και Chanel με μια καρφίτσα 163 ετών
Η διπλωματία μέσα από τη μόδα δεν είναι κάτι καινούργιο για την πριγκίπισσα Κate, η οποία επέλεξε να τιμήσει το Ομάν μέσα από την πιο πρόσφατη εμφάνισή της. Η βρετανική βασιλική οικογένεια υποδέχθηκε τον σουλτάνο Χαϊθάμ μπιν Ταρίκ για επίσημη επίσκεψη στο Κάστρο του Ουίνδσορ, στις 20 Οκτωβρίου και η πριγκίπισσα Κate  επέλεξε μια εμφάνιση γεμάτη συμβολισμούς.

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