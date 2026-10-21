Γκλεν Κλόουζ: Εξήγησε γιατί κυκλοφορεί με μπαστούνι

Η Glenn Close εθεάθη, πρόσφατα, να κυκλοφορεί με μπαστούνι, οπότε αποφάσισε να εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει, σε ένα βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό της στο Instagram. Η 79χρονη διευκρίνισε αρχικά ότι «φοράω το frownie μου γιατί όταν δουλεύω στο γραφείο μου συνοφρυώνομαι συχνά και το frownie βοηθάει» – όπου, frownies, τα επιθέματα προσώπου κατά των ρυτίδων στο μεσόφρυδο.