Πρίγκιπας Χάρι: Μίλησε ξανά για την απώλεια της μητέρας του, πριγκίπισσας Νταϊάνα
MARIE CLAIRE

Πρίγκιπας Χάρι: Μίλησε ξανά για την απώλεια της μητέρας του, πριγκίπισσας Νταϊάνα

Σε νέα συνέντευξή του

Πρίγκιπας Χάρι: Μίλησε ξανά για την απώλεια της μητέρας του, πριγκίπισσας Νταϊάνα
Ο πρίγκιπας Harry δήλωσε σε νέα συνέντευξή του στο περιοδικό GQ, στη Νέα Υόρκη, ότι επιθυμεί να αποκαταστήσει τις περίπλοκες σχέσεις του με τον πατέρα και τον αδελφό του.

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