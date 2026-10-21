Πρίγκιπας Χάρι: Μίλησε ξανά για την απώλεια της μητέρας του, πριγκίπισσας Νταϊάνα
Πρίγκιπας Χάρι: Μίλησε ξανά για την απώλεια της μητέρας του, πριγκίπισσας Νταϊάνα
Σε νέα συνέντευξή του
Ο πρίγκιπας Harry δήλωσε σε νέα συνέντευξή του στο περιοδικό GQ, στη Νέα Υόρκη, ότι επιθυμεί να αποκαταστήσει τις περίπλοκες σχέσεις του με τον πατέρα και τον αδελφό του.
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