Σοκαριστική καταγγελία βιασμού κατά του Ράσελ Μπραντ: «Μεταμορφώθηκε σε τέρας»
MARIE CLAIRE

Σοκαριστική καταγγελία βιασμού κατά του Ράσελ Μπραντ: «Μεταμορφώθηκε σε τέρας»

Ο 51χρονος ηθοποιός και κωμικός αντιμετωπίζει επτά κατηγορίες: τρεις για βιασμό, τρεις για σεξουαλική επίθεση και μία κατηγορία για άσεμνη συμπεριφορά

Σοκαριστική καταγγελία βιασμού κατά του Ράσελ Μπραντ: «Μεταμορφώθηκε σε τέρας»
Μια γυναίκα που καταγγέλλει ότι ο Russell Brand τη βίασε σε δωμάτιο ξενοδοχείου δήλωσε ότι, λίγο πριν από την επίθεση, ο ηθοποιός μεταμορφώθηκε από έναν «θεατρικό, φιλικό και θηλυπρεπή» άνδρα σε κάποιον που «έμοιαζε με τέρας».

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης