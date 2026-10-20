Σοκαριστική καταγγελία βιασμού κατά του Ράσελ Μπραντ: «Μεταμορφώθηκε σε τέρας»

Μια γυναίκα που καταγγέλλει ότι ο Russell Brand τη βίασε σε δωμάτιο ξενοδοχείου δήλωσε ότι, λίγο πριν από την επίθεση, ο ηθοποιός μεταμορφώθηκε από έναν «θεατρικό, φιλικό και θηλυπρεπή» άνδρα σε κάποιον που «έμοιαζε με τέρας».