Σοκαριστική καταγγελία βιασμού κατά του Ράσελ Μπραντ: «Μεταμορφώθηκε σε τέρας»
Σοκαριστική καταγγελία βιασμού κατά του Ράσελ Μπραντ: «Μεταμορφώθηκε σε τέρας»
Ο 51χρονος ηθοποιός και κωμικός αντιμετωπίζει επτά κατηγορίες: τρεις για βιασμό, τρεις για σεξουαλική επίθεση και μία κατηγορία για άσεμνη συμπεριφορά
Μια γυναίκα που καταγγέλλει ότι ο Russell Brand τη βίασε σε δωμάτιο ξενοδοχείου δήλωσε ότι, λίγο πριν από την επίθεση, ο ηθοποιός μεταμορφώθηκε από έναν «θεατρικό, φιλικό και θηλυπρεπή» άνδρα σε κάποιον που «έμοιαζε με τέρας».
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