Το jacket είναι το νέο statement piece: Οι τάσεις που θα βλέπουμε παντού φέτος
Το jacket είναι το νέο statement piece: Οι τάσεις που θα βλέπουμε παντού φέτος
Από το suede και τις δερμάτινες υφές μέχρι τα utility σχέδια και τις cropped γραμμές, τα σχέδια της νέας σεζόν δίνουν χαρακτήρα σε κάθε φθινοπωρινή εμφάνιση.
Από το suede και τις δερμάτινες υφές μέχρι τα utility σχέδια και τις cropped γραμμές, τα σχέδια της νέας σεζόν δίνουν χαρακτήρα σε κάθε φθινοπωρινή εμφάνιση.
Υπάρχει ένα κομμάτι που κάθε φθινόπωρο ανυπομονούμε να βγάλουμε ξανά από την ντουλάπα μας. Είναι εκείνο που σηματοδοτεί την αλλαγή της εποχής και έχει τη δύναμη να μεταμορφώσει ακόμη και το πιο απλό σύνολο. Το jacket, ίσως περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο κομμάτι της φθινοπωρινής γκαρνταρόμπας, συνδυάζει την πρακτικότητα με το στυλ. Μόνο που φέτος δεν περιορίζεται στον ρόλο του πανωφοριού. Γίνεται ο πρωταγωνιστής της εμφάνισης, το statement piece γύρω από το οποίο μπορούμε να χτίσουμε ολόκληρο το look μας.
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