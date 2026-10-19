Academy Museum Gala 2026: Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν
Academy Museum Gala 2026: Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν
Φέτος, το κλασικό χολιγουντιανό glamour κυριάρχησε, με σύγχρονες και ανατρεπτικές πινελιές.
Φέτος, το κλασικό χολιγουντιανό glamour κυριάρχησε, με σύγχρονες και ανατρεπτικές πινελιές.
Στις 18 Οκτωβρίου, το Χόλιγουντ έδωσε το πιο λαμπερό του ραντεβού στο Academy Museum Gala 2026, που πραγματοποιήθηκε για έκτη συνεχόμενη χρονιά, με στόχο τη στήριξη του έργου του Μουσείου της Ακαδημίας για τη διατήρηση και την ανάδειξη της κινηματογραφικής κληρονομιάς.
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