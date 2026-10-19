Academy Museum Gala 2026: Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν
MARIE CLAIRE

Academy Museum Gala 2026: Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν

Φέτος, το κλασικό χολιγουντιανό glamour κυριάρχησε, με σύγχρονες και ανατρεπτικές πινελιές.

Academy Museum Gala 2026: Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν
Στις 18 Οκτωβρίου, το Χόλιγουντ έδωσε το πιο λαμπερό του ραντεβού στο Academy Museum Gala 2026, που πραγματοποιήθηκε για έκτη συνεχόμενη χρονιά, με στόχο τη στήριξη του έργου του Μουσείου της Ακαδημίας για τη διατήρηση και την ανάδειξη της κινηματογραφικής κληρονομιάς.

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