Η Ζιζέλ Μπούντχεν επέστρεψε στο σόου της Victoria’s Secret με μια εμφάνιση-έκπληξη
MARIE CLAIRE

Η Ζιζέλ Μπούντχεν επέστρεψε στο σόου της Victoria’s Secret με μια εμφάνιση-έκπληξη

Περπάτησε για τελευταία φορά στην πασαρέλα της Victoria’s Secret το 2006, αν και συνέχισε τη συνεργασία της με το brand μέχρι τη λήξη του συμβολαίου της, το 2007.

Η Ζιζέλ Μπούντχεν επέστρεψε στο σόου της Victoria’s Secret με μια εμφάνιση-έκπληξη
ΗGisele Bündchen μπορεί να έχει αποσυρθεί από την πασαρέλα, έκανε όμως μια απρόσμενη εμφάνιση στο Victoria’s Secret Fashion Show 2026, στις 18 Οκτωβρίου, συμμετέχοντας στο εναρκτήριο βίντεο ζωντανής μετάδοσης, λίγο πριν η Bella Hadid εμφανιστεί στην πασαρέλα.

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