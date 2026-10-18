Στο μυαλό μιας Ολυμπιονίκη: Όταν η Eileen Gu απαντούσε για τον τρόπο που διαχειρίζεται τις σκέψεις στο μυαλό της

Την Eileen Gu, τη διεθνούς φήμη σκιέρ, τη γνωρίσαμε μέσα από τις επιδόσεις της στις αθλητικές διοργανώσεις που συμμετέχει κατά καιρούς, αλλά και μέσα από τις εύστοχες απαντήσεις που δίνει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.Η 22χρονη Ολυμπιονίκης, αφού κέρδισε το 5o μετάλλιό της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες τον περασμένο Φεβρουάριο στο Μιλάνο, είχε δεχθεί ερωτήσεις στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα της με δύο στιγμές να μένουν χαραγμένες στη μνήμη του κοινού.Η πρώτη ήταν η απάντηση που είχε δώσει σε δημοσιογράφο, ο οποίος τη ρώτησε αν ένιωθε πως η συγκεκριμένη διοργάνωση ήταν «χαμένη» για την ίδια, αφού δεν κέρδισε χρυσό μετάλλιο, αλλά δύο ασημένια. Εκείνη, αφού γέλασε αρχικά, απάντησε: Η κατάκτηση ενός Ολυμπιακού μεταλλίου αλλάζει τη ζωή κάθε αθλητή. Το να το κάνεις πέντε φορές είναι εκθετικά πιο δύσκολο, γιατί κάθε μετάλλιο είναι εξίσου απαιτητικό για μένα, ενώ οι προσδοκίες των άλλων συνεχώς ανεβαίνουν. Για να είμαι ειλικρινής, η οπτική “δύο μετάλλια που χάθηκαν” είναι κάπως παράλογη. Παρουσιάζω τον καλύτερό μου εαυτό στο σκι, κάνω πράγματα που κυριολεκτικά δεν έχουν ξαναγίνει». Δείτε αναλυτικά όσα είχε πει εδώ.Η δεύτερη, η οποία ήρθε ξανά στη δημοσιότητα χάρη στα social media, με αφορμή την ημέρα ψυχικής υγείας στις 10 Οκτωβρίου, ήταν η απάντηση που είχε δώσει σε γυναίκα δημοσιογράφο, που ουσιαστικά της ζήτησε να μας «ταξιδέψει» μέσα στο μυαλό της, μιας και οι απαντήσεις της δείχνουν πάντα αυθόρμητες και είναι πολύ εύστοχες. «Πόση σκέψη αφιερώνεις στον τρόπο με τον οποίο μιλάς στον εαυτό σου; Σκέφτεσαι πριν μιλήσεις;», τη ρώτησε.