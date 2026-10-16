Η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στο 5ο Kids Radio Spooky Festival 2026

Το Kids Radio Spοoky Festival, το αγαπημένο festival για όλη την οικογένεια, επιστρέφει για 5η χρονιά στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων το Σαββατοκύριακο 24-25 Οκτωβρίου με την ενέργεια της ΔΕΗ. Για δύο ημέρες, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν την απόλυτη Halloween εμπειρία μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα διαδραστικών παιχνιδιών, εργαστηρίων και μουσικών εκδηλώσεων.