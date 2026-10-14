Πανεπιστήμιο Cornell: Απαγορεύει τα πάρτι στις αδελφότητες μετά τις καταγγελίες για ομαδικό βιασμό

Το Πανεπιστήμιο Cornell απαγορεύει όλα τα πάρτι στις φοιτητικές αδελφότητες έως το τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς, καθώς δέχεται έντονη κριτική για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε καταγγελία σεξουαλικής κακοποίησης που αφορά περιστατικό του 2024.Τον περασμένο μήνα, μια γυναίκα που αναφέρεται στη δικαστική αγωγή με το ψευδώνυμο Jane Doe κατέθεσε μήνυση, υποστηρίζοντας ότι της χορηγήθηκαν ναρκωτικές ουσίες και ότι βιάστηκε από πολλούς άνδρες κατά τη διάρκεια πάρτι σε φοιτητική αδελφότητα του Cornell.Σε ανακοίνωσή του την Τρίτη, ο πρόεδρος του πανεπιστημίου, Michael Kotlikoff, παρουσίασε σειρά μέτρων ως απάντηση στις καταγγελίες, μεταξύ των οποίων και η απαγόρευση των πάρτι στις αδελφότητες για το υπόλοιπο της ακαδημαϊκής χρονιάς.«Λυπάμαι βαθιά για τη βλάβη που υπέστη η Jane Doe το 2024 και είμαι συγκλονισμένος που αυτή η πράξη σεξουαλικής βίας συνέβη μέσα στην κοινότητα του Cornell», δήλωσε. «Είναι σαφές ότι οι γυναίκες στην πανεπιστημιούπολή μας εξακολουθούν να αναρωτιούνται αν είναι ασφαλείς. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε πού αποτύχαμε και να αναλάβουμε ουσιαστική δράση», πρόσθεσε.