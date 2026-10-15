Τρία ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να γίνεται πιο εύκολη στις 14 Οκτωβρίου

Η Σελήνη σε τρίγωνο με τον Κρόνο φέρνει στις 14 Οκτωβρίου 2026 περισσότερη διαύγεια και καλύτερες αποφάσεις για τρία ζώδια. Τα λάθη του παρελθόντος γίνονται πολύτιμα μαθήματα, βοηθώντας τα να αφήσουν πίσω τις δυσκολίες.ΤαύροςΗ αστρολογική όψη σάς γεμίζει κίνητρο και αποφασιστικότητα. Αναλογίζεστε τα λάθη του παρελθόντος και καταλαβαίνετε τι χρειάζεται να αλλάξετε.