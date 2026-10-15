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Τρία ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να γίνεται πιο εύκολη στις 14 Οκτωβρίου
MARIE CLAIRE

Τρία ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να γίνεται πιο εύκολη στις 14 Οκτωβρίου

Οι σκέψεις μπαίνουν σε τάξη.

Τρία ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να γίνεται πιο εύκολη στις 14 Οκτωβρίου
Η Σελήνη σε τρίγωνο με τον Κρόνο φέρνει στις 14 Οκτωβρίου 2026 περισσότερη διαύγεια και καλύτερες αποφάσεις για τρία ζώδια. Τα λάθη του παρελθόντος γίνονται πολύτιμα μαθήματα, βοηθώντας τα να αφήσουν πίσω τις δυσκολίες.

Ταύρος

Η αστρολογική όψη σάς γεμίζει κίνητρο και αποφασιστικότητα. Αναλογίζεστε τα λάθη του παρελθόντος και καταλαβαίνετε τι χρειάζεται να αλλάξετε.

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