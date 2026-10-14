ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ύποπτη βαλίτσα κοντά στην Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά, στο σημείο το ΤΕΕΜ

Το «Girls» της Lena Dunham επιστρέφει στο HBO με νέα μίνι σειρά - Οι ηχηρές απουσίες
MARIE CLAIRE

Το «Girls» της Lena Dunham επιστρέφει στο HBO με νέα μίνι σειρά - Οι ηχηρές απουσίες

Με έναν νέο κύκλο, πέντε επεισοδίων, δέκα χρόνια μετά

Το «Girls» της Lena Dunham επιστρέφει στο HBO με νέα μίνι σειρά - Οι ηχηρές απουσίες
Το «Girls», η εμβληματική τηλεοπτική σειρά των 00s, επιστρέφει, αν και ως μίνι σειρά, όπως ανακοίνωσε η Lena Dunham –δημιουργός, σεναριογράφος και μία από τις πρωταγωνίστριές της– με μια χιουμοριστική, σκηνοθετημένη βιντεοκλήση μέσω Zoom, στην οποία συμμετείχαν μέλη του αρχικού καστ: οι Allison Williams, Jemima Kirke, Zosia Mamet και Andrew Rannells.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης