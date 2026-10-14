Το «Girls» της Lena Dunham επιστρέφει στο HBO με νέα μίνι σειρά - Οι ηχηρές απουσίες

Το «Girls», η εμβληματική τηλεοπτική σειρά των 00s, επιστρέφει, αν και ως μίνι σειρά, όπως ανακοίνωσε η Lena Dunham –δημιουργός, σεναριογράφος και μία από τις πρωταγωνίστριές της– με μια χιουμοριστική, σκηνοθετημένη βιντεοκλήση μέσω Zoom, στην οποία συμμετείχαν μέλη του αρχικού καστ: οι Allison Williams, Jemima Kirke, Zosia Mamet και Andrew Rannells.