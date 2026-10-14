Ξεχνάμε για λίγο τα glazed nails: Τα silk nails είναι η νέα μας εμμονή στο μανικιούρ

Από τα σοκολατί καφέ μέχρι τα milky pinks, η τάση που αντλεί έμπνευση από το μετάξι φέρνει μια διαφορετική διάσταση στα λαμπερά νύχια.

Τα silk nails είναι η νέα τάση στο μανικιούρ που δίνει διαφορετική διάσταση στα glossy νύχια. Με φινίρισμα που θυμίζει τη λεία, λαμπερή επιφάνεια του μεταξιού, συνδυάζουν την έντονη γυαλάδα με μια κομψή, minimal αισθητική. Το αποτέλεσμα τραβάει την προσοχή χωρίς να χρειάζεται έντονα χρώματα ή περίπλοκα nail art σχέδια.



Η έμπνευση από τα υφάσματα δεν είναι φυσικά κάτι καινούργιο στον κόσμο του μανικιούρ. Τα velvet nails επιστρέφουν κάθε φθινόπωρο και χειμώνα, τα lace nails έχουν περάσει πλέον από το bridal manicure στις καθημερινές εμφανίσεις, ενώ τα suede nails ξεχωρίζουν για τη ματ υφή τους. Τώρα, τα silk nails έρχονται να δώσουν έμφαση στη λάμψη, με ένα αποτέλεσμα που θυμίζει γυαλί και αλλάζει ανάλογα με το φως.

14.10.2026, 11:48