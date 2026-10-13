Λένα Διβάνη: «Συνάδελφος στο πρώτο μου βιβλίο λέει, άσε το και κοίτα να παντρευτείς, να κάνεις κανένα παιδί»
Λένα Διβάνη: «Συνάδελφος στο πρώτο μου βιβλίο λέει, άσε το και κοίτα να παντρευτείς, να κάνεις κανένα παιδί»
Η Λένα Διβάνη ήταν ένα από τα πρόσωπα του 8ο Marie Claire Power Trip που πραγματοποιήθηκε στις 9 Οκτωβρίου στο Cape Sounio και είχε ως επίκεντρο τη μακροβιότητα – και, κυρίως, το πώς μπορούμε να ζήσουμε όμορφα. Η ιστορικός και πολυβραβευμένη συγγραφέας συμμετείχε σε μια συζήτηση με τη δημοσιογράφο Σία Κοσιώνη, σε συντονισμό της Ελιάνας Χρυσικοπούλου, με τίτλο «Αναπολογητικά στο προσκήνιο».
Μιλώντας για το αν χρειάστηκε να υιοθετήσουν στερεοτυπικά αντρικές συμπεριφορές προκειμένου να επιβιώσουν και να διακριθούν η καθεμία στον τομέα της, η Λένα Διβάνη σημείωσε πως στην αρχή της διδασκαλίας της στη Νομική Σχολή πήρε η ίδια ένα πολύ σημαντικό μάθημα: ότι η ειλικρίνεια είναι πολύ σημαντική.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα