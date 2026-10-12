Ο Kim Jones επιστρέφει στη μόδα με το δικό του brand

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ετά τον Dior, την Fendi και την Louis Vuitton, ο

αποφάσισε ότι ήρθε η στιγμή να δημιουργήσει κάτι αποκλειστικά δικό του. Ο Βρετανός σχεδιαστής ανακοίνωσε την ίδρυση του ομώνυμου brand του, Kim Jones, το οποίο θα κάνει το ντεμπούτο του με τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2027, σηματοδοτώντας την επιστροφή του στο προσκήνιο της μόδας.