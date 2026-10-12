Νάβι Πιλάι: Η φετινή νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης ήταν η δικηγόρος του Μαντέλα
Νάβι Πιλάι: Η φετινή νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης ήταν η δικηγόρος του Μαντέλα
Γεννημένη σε οικογένεια ινδικής καταγωγής, με ρίζες στην κοινότητα των Ταμίλ, στο Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής την εποχή του Απαρτχάιντ, η τελευταία μεγάλη επιτυχία της ήταν η έκθεση των Ηνωμένων Εθνών για τη Γάζα, όπου ο οργανισμός κατέληγε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στοχεύοντας σκόπιμα σε παιδιά
Το Νόμπελ Ειρήνης για το 2026 απονεμήθηκε στη Navanethem «Navi» Pillay, μια δικηγόρο ινδικής καταγωγής, με ρίζες στην κοινότητα των Ταμίλ, από το Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής, σύμφωνα με τη Νορβηγική Επιτροπή των βραβείων, μια προσωπικότητα με εξαιρετικό θάρρος και ακεραιότητα, που άνοιξε τον δρόμο για μια πιο ολοκληρωμένη διεθνή έννομη τάξη. «Η φετινή βραβευθείσα έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της δίωξης εγκλημάτων πολέμου, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονιών».
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