Νάβι Πιλάι: Η φετινή νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης ήταν η δικηγόρος του Μαντέλα

Το Νόμπελ Ειρήνης για το 2026 απονεμήθηκε στη Navanethem «Navi» Pillay, μια δικηγόρο ινδικής καταγωγής, με ρίζες στην κοινότητα των Ταμίλ, από το Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής, σύμφωνα με τη Νορβηγική Επιτροπή των βραβείων, μια προσωπικότητα με εξαιρετικό θάρρος και ακεραιότητα, που άνοιξε τον δρόμο για μια πιο ολοκληρωμένη διεθνή έννομη τάξη. «Η φετινή βραβευθείσα έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της δίωξης εγκλημάτων πολέμου, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονιών».