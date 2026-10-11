Britney Spears και Justin Timberlake: Ακυκλοφόρητο τραγούδι τους από το 2001 μόλις κυκλοφόρησε

Το «She’ll Never Be Me» έρχεται στο φως 25 χρόνια μετά και θα συμπεριληφθεί στην επετειακή έκδοση του άλμπουμ Britney, που κυκλοφορεί στις 6 Νοεμβρίου.



Η Britney Spears επιστρέφει μουσικά στο 2001 με το «She’ll Never Be Me», ένα τραγούδι που παρέμενε στο αρχείο της και συνδέεται με μία από τις πιο πολυσυζητημένες σχέσεις της pop σκηνής. Το κομμάτι γράφτηκε για το τρίτο άλμπουμ της, Britney, με τη συμμετοχή του πρώην συντρόφου της, Justin Timberlake.





Το τραγούδι είναι πλέον διαθέσιμο σε όλες τις streaming πλατφόρμες και αποτελεί μέρος της επετειακής έκδοσης του άλμπουμ για τα 25 χρόνια από την κυκλοφορία του, η οποία αναμένεται στις 6 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με την επίσημη σελίδα της τραγουδίστριας στο Facebook, μέχρι τότε θα αποκαλύπτονται νέες εκπλήξεις κάθε εβδομάδα.

11.10.2026, 13:45