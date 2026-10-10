«Εις το επανιδείν» ο Anthony Vaccarello αποχωρεί επισήμως από τον Saint Laurent

Μετά από 10 χρόνια δημιουργικής πορείας.



Είναι επίσημο. Έπειτα από μήνες κατά τους οποίους οι φήμες ολοένα και φούντωναν, και λίγο μετά την παρουσίαση της επετειακής, τελευταίας του συλλογής για τον οίκο Saint Laurent, ο Anthony Vaccarello αποχωρεί από τη θέση του, έπειτα από δέκα χρόνια δημιουργικής ηγεσίας.





Ο ίδιος μοιράστηκε στο Instagram ένα συγκινητικό βίντεο, το οποίο ξεκινά με τον σχεδιαστή να υπογράφει ένα γράμμα με τις λέξεις «Με αγάπη» και περιλαμβάνει μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές της, κατά γενική ομολογία, εξαιρετικά επιτυχημένης πορείας του στον οίκο.

10.10.2026, 10:10