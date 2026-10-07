Βραζιλία: Έφτιαξαν εργαλείο για την ασφάλεια των γυναικών στις στάσεις λεωφορείων - Πώς δεν θα νιώθουν μόνες
Βραζιλία: Έφτιαξαν εργαλείο για την ασφάλεια των γυναικών στις στάσεις λεωφορείων - Πώς δεν θα νιώθουν μόνες
Σε μια χώρα όπου οι περισσότερες γυναίκες δεν αισθάνονται ασφαλείς όταν μετακινούνται μόνες μετά τη δύση του ήλιου, μια διαφημιστική οθόνη στις πιο απομονωμένες στάσεις λεωφορείων απέκτησε έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο
Στη Βραζιλία, το 68% των γυναικών δηλώνει ότι δεν αισθάνεται ασφαλές να μετακινείται μόνο του μετά το σκοτάδι. Και στις πιο απομονωμένες στάσεις λεωφορείων, μεταξύ 8 το βράδυ και 5 το πρωί, η μοναδική «παρουσία» που συχνά υπάρχει είναι μια ψηφιακή διαφημιστική οθόνη. Σε μια χώρα, λοιπόν, όπου οι περισσότερες γυναίκες δεν αισθάνονται ασφαλείς όταν μετακινούνται μόνες μετά τη δύση του ήλιου, μια διαφημιστική οθόνη στις πιο απομονωμένες στάσεις λεωφορείων απέκτησε έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο.
Η εταιρεία υπαίθριας διαφήμισης Eletromidia και η διαφημιστική AlmapBBDO αποφάσισαν να αξιοποιήσουν αυτή την υποδομή διαφορετικά. Έτσι δημιουργήθηκε το Abrigo Amigo (που σημαίνει φιλικό καταφύγιο), ένα σύστημα που μετατρέπει τις ψηφιακές οθόνες σε σημεία άμεσης βοήθειας κατά τις νυχτερινές ώρες.
Μια διαφημιστική οθόνη γίνεται γραμμή ασφαλείας
Μια γυναίκα που περιμένει μόνη το λεωφορείο μπορεί να πατήσει ένα κουμπί ή να ενεργοποιήσει έναν αισθητήρα στην οθόνη, που βρίσκεται δίπλα στη στάση. Στην άλλη πλευρά εμφανίζεται σε πραγματικό χρόνο ένας εκπαιδευμένος χειριστής ασφαλείας.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Η εταιρεία υπαίθριας διαφήμισης Eletromidia και η διαφημιστική AlmapBBDO αποφάσισαν να αξιοποιήσουν αυτή την υποδομή διαφορετικά. Έτσι δημιουργήθηκε το Abrigo Amigo (που σημαίνει φιλικό καταφύγιο), ένα σύστημα που μετατρέπει τις ψηφιακές οθόνες σε σημεία άμεσης βοήθειας κατά τις νυχτερινές ώρες.
Μια διαφημιστική οθόνη γίνεται γραμμή ασφαλείας
Μια γυναίκα που περιμένει μόνη το λεωφορείο μπορεί να πατήσει ένα κουμπί ή να ενεργοποιήσει έναν αισθητήρα στην οθόνη, που βρίσκεται δίπλα στη στάση. Στην άλλη πλευρά εμφανίζεται σε πραγματικό χρόνο ένας εκπαιδευμένος χειριστής ασφαλείας.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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