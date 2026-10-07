Η Answear γιορτάζει 15 χρόνια μόδας και στυλ
MARIE CLAIRE

Η Answear γιορτάζει 15 χρόνια μόδας και στυλ

Δεκαπέντε χρόνια μόδας, έμπνευσης και προσωπικού στυλ συμπληρώνει η Answear και το γιορτάζει με έναν διεθνή διαγωνισμό που φέρνει το κοινό πιο κοντά στον κόσμο των Fashion Weeks.

Η Answear γιορτάζει 15 χρόνια μόδας και στυλ
Από το 2011, όταν συστήθηκε στο κοινό ως ένας online fashion προορισμός, μέχρι σήμερα, η Answear έχει εξελιχθεί σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες online fashion πλατφόρμες στην Κεντρική Ευρώπη, με παρουσία σε 12 ευρωπαϊκές αγορές και περισσότερα από 800 premium brands.

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