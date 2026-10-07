Η Answear γιορτάζει 15 χρόνια μόδας και στυλ
Η Answear γιορτάζει 15 χρόνια μόδας και στυλ
Δεκαπέντε χρόνια μόδας, έμπνευσης και προσωπικού στυλ συμπληρώνει η Answear και το γιορτάζει με έναν διεθνή διαγωνισμό που φέρνει το κοινό πιο κοντά στον κόσμο των Fashion Weeks.
Δεκαπέντε χρόνια μόδας, έμπνευσης και προσωπικού στυλ συμπληρώνει η Answear και το γιορτάζει με έναν διεθνή διαγωνισμό που φέρνει το κοινό πιο κοντά στον κόσμο των Fashion Weeks.
Από το 2011, όταν συστήθηκε στο κοινό ως ένας online fashion προορισμός, μέχρι σήμερα, η Answear έχει εξελιχθεί σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες online fashion πλατφόρμες στην Κεντρική Ευρώπη, με παρουσία σε 12 ευρωπαϊκές αγορές και περισσότερα από 800 premium brands.
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