Η Answear γιορτάζει 15 χρόνια μόδας και στυλ

Δεκαπέντε χρόνια μόδας, έμπνευσης και προσωπικού στυλ συμπληρώνει η Answear και το γιορτάζει με έναν διεθνή διαγωνισμό που φέρνει το κοινό πιο κοντά στον κόσμο των Fashion Weeks.