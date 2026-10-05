Νεκρός ο πληροφοριοδότης που είχε αποκαλύψει σχέσεις του Αμερικανού υπουργού Εμπορίου με τον Epstein
MARIE CLAIRE

Νεκρός ο πληροφοριοδότης που είχε αποκαλύψει σχέσεις του Αμερικανού υπουργού Εμπορίου με τον Epstein

Ο Βρετανός Simon Andriesz φέρεται να αυτοκτόνησε

Νεκρός ο πληροφοριοδότης που είχε αποκαλύψει σχέσεις του Αμερικανού υπουργού Εμπορίου με τον Epstein
Ο Βρετανός πρώην τραπεζίτης Simon Andriesz, πληροφοριοδότης στην υπόθεση Epstein, ο οποίος είχε φέρει στο φως στοιχεία σχετικά με τις φερόμενες σχέσεις του Αμερικανού υπουργού Εμπορίου Howard Lutnick με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα, φέρεται να αυτοκτόνησε.

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