Μια ειδικός ψυχικής υγείας για τη θανατοποινίτισσα Pike: «Με θανατηφόρες ενέσεις που οδηγούν σε εγκεφαλική βλάβη»
MARIE CLAIRE

Μια ειδικός ψυχικής υγείας για τη θανατοποινίτισσα Pike: «Με θανατηφόρες ενέσεις που οδηγούν σε εγκεφαλική βλάβη»

Η Ελένη Μοσχοπούλου για τη γυναίκα που έγινε αποτυχημένη απόπειρα να εκτελεστεί, 30 χρόνια αφού είχε τελέσει το έγκλημα, στα 18 της, και τώρα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Μια ειδικός ψυχικής υγείας για τη θανατοποινίτισσα Pike: «Με θανατηφόρες ενέσεις που οδηγούν σε εγκεφαλική βλάβη»
Η Christa Pike νοσηλεύεται, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, διασωληνωμένη και χωρίς τις αισθήσεις της, μετά τις δύο αποτυχημένες απόπειρες να εκτελεστεί με θανατηφόρο ένεση, για μια δολοφονία που είχε τελέσει πριν από πάνω από 30 χρόνια, στα 18 της.

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