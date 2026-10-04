Μια ειδικός ψυχικής υγείας για τη θανατοποινίτισσα Pike: «Με θανατηφόρες ενέσεις που οδηγούν σε εγκεφαλική βλάβη»

Η Christa Pike νοσηλεύεται, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, διασωληνωμένη και χωρίς τις αισθήσεις της, μετά τις δύο αποτυχημένες απόπειρες να εκτελεστεί με θανατηφόρο ένεση, για μια δολοφονία που είχε τελέσει πριν από πάνω από 30 χρόνια, στα 18 της.