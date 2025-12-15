Το χειρόγραφο σημείωμα της Κέιτ Μίντλετον σε όσους έχασαν τη ζωή τους από καρκίνο

Μια ιδιαίτερα συγκινητική κίνηση έκανε η Kate Middleton, αφήνοντας ένα χειρόγραφο σημείωμα στο Ever After Garden στο Λονδίνο – μια καλλιτεχνική εγκατάσταση αφιερωμένη στη μνήμη ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από καρκίνο.Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας επισκέφθηκε τον κήπο, ο οποίος δημιουργήθηκε με σκοπό να τιμήσει τις ζωές όσων δεν είναι πια εδώ, αλλά και να στηρίξει οικονομικά το Royal Marsden Cancer Charity, έναν οργανισμό με τον οποίο η ίδια διατηρεί στενούς δεσμούς εδώ και χρόνια.Στο λιτό αλλά φορτισμένο συναισθηματικά μήνυμά της, η Kate Middleton εξέφρασε τη συμπαράστασή της προς τις οικογένειες που έχουν βιώσει την απώλεια, υπογραμμίζοντας τη σημασία της μνήμης, της αγάπης και της ελπίδας. Η επιλογή της να αφήσει ένα προσωπικό, χειρόγραφο σημείωμα –και όχι μια επίσημη δήλωση– έδωσε στην πράξη της έναν ακόμη πιο ανθρώπινο και αυθεντικό χαρακτήρα.