Τζέικομπ Ελόρντι: Το εντυπωσιακό ύψος του ηθοποιού που υποδύεται το τέρας του Φρανκενστάιν (βίντεο)
Τζέικομπ Ελόρντι: Το εντυπωσιακό ύψος του ηθοποιού που υποδύεται το τέρας του Φρανκενστάιν (βίντεο)

Στη νέα ταινία του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο

Τζέικομπ Ελόρντι: Το εντυπωσιακό ύψος του ηθοποιού που υποδύεται το τέρας του Φρανκενστάιν (βίντεο)
Στη νέα ταινία «Frankenstein», ο σκηνοθέτης Guillermo del Toro παρουσιάζει μια διαφορετική προσέγγιση στην κλασική ιστορία τρόμου: Ο Dr. Victor Frankenstein είναι ένας ιδιοφυής αλλά εγωκεντρικός επιστήμονας, που δίνει ζωή σε ένα τερατώδες πείραμα το οποίο καταδικάζει το δημιούργημά του σε μια βασανιστική ύπαρξη. Το φιλμ μετά την προβολή του σε διάφορα φεστιβάλ ανά τον κόσμο έχει καταχειροκροτηθεί και συγκεντρώσει βραβεύσεις και σημαντικές υποψηφιότητες.

