Επτά mist μαλλιών με τα πιο εθιστικά αρώματα

Μία ξεχωριστή κατηγορία αρωμάτων που δεν επηρεάζει την υγεία των μαλλιών.



Τα αρώματα μαλλιών είναι ένα προϊόν ομορφιάς που δεν γνωρίζαμε ότι χρειαζόμαστε. Μπορεί να σκεφτόμαστε πως το κλασικό άρωμα κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά αν το ψεκάσουμε στα μαλλιά, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Παρά το ότι τα κανονικά αρώματα προσφέρουν άρωμα, συνήθως περιέχουν υψηλά ποσοστά αλκοόλ, το οποίο μπορεί να ξηραίνει τα μαλλιά αν ψεκαστεί σε αυτά.





Τα αρώματα μαλλιών, από την άλλη πλευρά, είναι ειδικά διαμορφωμένα για να ψεκάζονται στα μαλλιά και προσφέρουν επιπλέον οφέλη, όπως ενυδάτωση, μείωση του φριζαρίσματος και προσθήκη λάμψης, αφήνοντας ένα υπέροχο άρωμα που δημιουργεί έναν αρωματικό «ιστό» γύρω από τα μαλλιά.

10.11.2025, 13:30