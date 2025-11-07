Είναι ντροπή το να δηλώνεις «σε σχέση» σήμερα;
«Έχουμε και Λέμε»: Από το «πότε θα βρεις κάποιον;» στο «γιατί τον ανεβάζεις;» — πώς αλλάζει η δημόσια εικόνα της αγάπης στην εποχή του cringe.
Και ξαφνικά, χωρίς να το πολυκαταλάβουμε, η ντροπή να μην έχεις σύντροφο, που ίσχυε κοινωνικά για δεκαετίες, μετασχηματίστηκε σε ντροπή να έχεις.
Η Ελιάνα Χρυσικοπούλου προβληματίζεται από την απήχηση ενός viral άρθρου -που εξηγεί γιατί το να δημοσιοποιείς στα social media το ταίρι σου είναι cringe – αναζητά τα πραγματικά συναισθήματα πίσω από αυτή τη διστακτικότητα και απαριθμεί μερικά πραγματικά skills που χρειάζεται να έχει ένας σύντροφος προκειμένου η σχέση να κρατήσει.
Η Ελιάνα Χρυσικοπούλου προβληματίζεται από την απήχηση ενός viral άρθρου -που εξηγεί γιατί το να δημοσιοποιείς στα social media το ταίρι σου είναι cringe – αναζητά τα πραγματικά συναισθήματα πίσω από αυτή τη διστακτικότητα και απαριθμεί μερικά πραγματικά skills που χρειάζεται να έχει ένας σύντροφος προκειμένου η σχέση να κρατήσει.
