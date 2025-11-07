Είναι ντροπή το να δηλώνεις «σε σχέση» σήμερα;

Και ξαφνικά, χωρίς να το πολυκαταλάβουμε, η ντροπή να μην έχεις σύντροφο, που ίσχυε κοινωνικά για δεκαετίες, μετασχηματίστηκε σε ντροπή να έχεις.Η Ελιάνα Χρυσικοπούλου προβληματίζεται από την απήχηση ενός viral άρθρου -που εξηγεί γιατί το να δημοσιοποιείς στα social media το ταίρι σου είναι cringe – αναζητά τα πραγματικά συναισθήματα πίσω από αυτή τη διστακτικότητα και απαριθμεί μερικά πραγματικά skills που χρειάζεται να έχει ένας σύντροφος προκειμένου η σχέση να κρατήσει.