Μίλι Μπόμπι Μπράουν: Κατήγγειλε τον Ντέιβιντ Χάρμπουρ για παρενόχληση και εκφοβισμό
MARIE CLAIRE

Μίλι Μπόμπι Μπράουν: Κατήγγειλε τον Ντέιβιντ Χάρμπουρ για παρενόχληση και εκφοβισμό

Τον συμπρωταγωνιστή της στο «Stranger Things»

Μίλι Μπόμπι Μπράουν: Κατήγγειλε τον Ντέιβιντ Χάρμπουρ για παρενόχληση και εκφοβισμό
Λίγο μετά τα γυρίσματα της πέμπτης και τελευταίας σεζόν του «Stranger Things», πληροφορίες μιλούν για καταγγελία της Millie Bobby Brown κατά του συμπρωταγωνιστή της, David Harbour. Ο νέος κύκλος επεισοδίων ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024 και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Netflix στο τέλος του μήνα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης