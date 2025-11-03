Μίλι Μπόμπι Μπράουν: Κατήγγειλε τον Ντέιβιντ Χάρμπουρ για παρενόχληση και εκφοβισμό
Τον συμπρωταγωνιστή της στο «Stranger Things»
Λίγο μετά τα γυρίσματα της πέμπτης και τελευταίας σεζόν του «Stranger Things», πληροφορίες μιλούν για καταγγελία της Millie Bobby Brown κατά του συμπρωταγωνιστή της, David Harbour. Ο νέος κύκλος επεισοδίων ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024 και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Netflix στο τέλος του μήνα.
