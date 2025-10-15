H Νάταλι Πόρτμαν φόρεσε μια μίνι φούστα στολισμένη με φτερά σε προβολή της ταινίας Black Swan
Aπό την πρώτη γυναικεία συλλογή του Jonathan Anderson για τον οίκο Dior.
Το βράδυ της Δευτέρας, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Natalie Portman παρευρέθηκε σε προβολή της ταινίας Black Swan στο 17ο Φεστιβάλ Lumière στη Λυών της Γαλλίας, φορώντας δημιουργίες απευθείας από την πασαρέλα και συγκεκριμένα, από την πρώτη γυναικεία συλλογή του Jonathan Anderson για τον οίκο Dior.
