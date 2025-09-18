Κέιτ Μίντλετον – Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η φωτογραφία με τους δυο πιασμένους χέρι χέρι πριν από το δείπνο με τον Donald Trump

ΗKate Middleton και ο πρίγκιπας William μοιράστηκαν μια σπάνια φωτογραφία στην οποία κρατιούνται χέρι-χέρι, πίσω από τις σκηνές του επίσημου δείπνου που πραγματοποιήθηκε στο Κάστρο του Windsor την Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου.Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας δημοσίευσαν τη φωτογραφία στα Instagram Stories τους, με τη λεζάντα «behind the scenes» γραμμένη στην κορυφή.Αυτή η σπάνια δημόσια εκδήλωση τρυφερότητας ήρθε καθώς η βασιλική οικογένεια φιλοξενούσε τον πρόεδρο Donald Trump, την πρώτη κυρία Melania Trump και μέλη της αμερικανικής αντιπροσωπείας στο Windsor της Αγγλίας. Η πριγκίπισσα Kate φορούσε μια κρεμ και χρυσή δαντελένια τουαλέτα, ενώ ο πρίγκιπας William φορούσε ένα κλασικό μαύρο κοστούμι διακοσμημένο με στρατιωτικές του διακρίσεις.