Κέιτ Μίντλετον – Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η φωτογραφία με τους δυο πιασμένους χέρι χέρι πριν από το δείπνο με τον Donald Trump
Οι στιλιστικές αναφορές της πριγκίπισσας στην Diana και τη βασίλισσα Ελισάβετ.
ΗKate Middleton και ο πρίγκιπας William μοιράστηκαν μια σπάνια φωτογραφία στην οποία κρατιούνται χέρι-χέρι, πίσω από τις σκηνές του επίσημου δείπνου που πραγματοποιήθηκε στο Κάστρο του Windsor την Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου.
Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας δημοσίευσαν τη φωτογραφία στα Instagram Stories τους, με τη λεζάντα «behind the scenes» γραμμένη στην κορυφή.
Αυτή η σπάνια δημόσια εκδήλωση τρυφερότητας ήρθε καθώς η βασιλική οικογένεια φιλοξενούσε τον πρόεδρο Donald Trump, την πρώτη κυρία Melania Trump και μέλη της αμερικανικής αντιπροσωπείας στο Windsor της Αγγλίας. Η πριγκίπισσα Kate φορούσε μια κρεμ και χρυσή δαντελένια τουαλέτα, ενώ ο πρίγκιπας William φορούσε ένα κλασικό μαύρο κοστούμι διακοσμημένο με στρατιωτικές του διακρίσεις.
