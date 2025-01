Πώς η Ντρου Μπάριμορ ξύπνησε το πατρικό ένστικτο του Στίβεν Σπίλμπεργκ - «Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ μέχρι τότε»

ΗDrew Barrymore ήταν η πρωταγωνίστρια της ταινίας E.T. the Extra-Terrestrial – και άφησε ιδιαίτερα σημαντική εντύπωση στον σκηνοθέτη της ταινίας.Ο Steven Spielberg, ο οποίος ήταν παραγωγός και σκηνοθέτης της ταινίας του 1982, στην οποία πρωταγωνιστούσε η επτάχρονη, τότε Barrymore, αποκάλυψε κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου TCM της Νέας Υόρκης το Σάββατο 25 Ιανουαρίου ότι η ηθοποιός του ενέπνευσε τότε νέες φιλοδοξίες.«Μέχρι εκείνη τη στιγμή… απλά έκανα ταινίες», δήλωσε ο 78χρονος Spielberg κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης στο φεστιβάλ με συντονιστή τον Dave Karger, σύμφωνα με το People. «Αυτή ήταν η ζωή μου. Είχα εμμονή με το να λέω ιστορίες, αλλά κάνοντας το E.T. με έκανε να θέλω να γίνω πατέρας για πρώτη φορά. Ποτέ δεν είχα σκεφτεί να κάνω παιδιά μέχρι τότε. Ήμουν γονιός στην ταινία, ειδικά με τη Drew, που ήταν έξι ετών».Η Barrymore, η οποία εμφανίστηκε στο πλευρό του εμβληματικού σκηνοθέτη, απάντησε: «Δεν σου το κατέστρεψα αυτό;», για να απαντήσει γλυκά ο Spielberg: «Το αντίθετο».Πρωταγωνιστώντας ως Gertie, η καλόκαρδη μικρότερη αδελφή του Elliot, που υποδύεται ο Henry Thomas, και του Michael, που υποδύεται ο Robert MacNaughton, στο E.T., η Barrymore επηρεάστηκε επίσης βαθιά από την εμπειρία των γυρισμάτων εκείνη την εποχή.«Νομίζω ότι το E.T., για μένα, είναι η ταινία για την οποία είμαι πιο περήφανη», δήλωσε η Barrymore, «γιατί είναι αυτή που άλλαξε τη ζωή μου». Και συνέχισε: «Δεν υπάρχει αμφιβολία γι’ αυτό. Τα πάντα στη ζωή μου έχουν να κάνουν με το πώς με πίστεψε ένας άνθρωπος και αυτή τη ζωή προσπαθώ να τιμώ κάθε μέρα».