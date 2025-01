Πώς θα καταλάβουμε ότι μια φιλία μας έχει τελειώσει, σύμφωνα με μια σύμβουλο ψυχικής υγείας

Υπάρχουν κάποιες φιλίες που κρατούν μια ζωή και άλλες που, ακόμα και αν δεν τελειώνουν με έναν πάταγο, σβήνουν σιγά σιγά. Έτσι εξελίσσεται η ζωή, έστω κι αν μας πονάει το τέλος μιας φιλικής σχέσης με την οποία μπορεί να έχουμε συνδέσει κάποιες από τις ομορφότερες αναμνήσεις μας. Πώς θα καταλάβουμε όμως ότι ήρθε η στιγμή να την αφήσουμε πίσω μας; Κάποια σημάδια μάς δίνει η σύμβουλος ψυχικής υγείας Suzanne Degges-White, PhD, συγγραφέας του βιβλίου «Toxic Friendships: Knowing the Rules and Dealing with the Friends Who Break Them» («Τοξικές φιλίες: Οι κανόνες και η διαχείριση των φίλων που τους παραβιάζουν»).