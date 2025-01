Όλοι οι ηθοποιοί του «Maestro in blue» στο σπίτι του Χριστόφορου Παπακαλιάτη – Tο υπονοούμενο για την 4η σεζόν της σειράς

Μερικές φωτογραφίες από τη μάζωξη στο σπίτι του με τους συνεργάτες του μοιράστηκε στο Instagram ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, το απόγευμα της Τρίτης, 14 Ιανουαρίου.Όπως αποκάλυψε στη λεζάντα, όλοι μαζί έκοψαν τη βασιλόπιτα για τη νέα χρονιά και γιόρτασαν τα γενέθλια της Μαρίας Καβογιάννη. «Και μαζευτήκαμε και φάγαμε και πίτα κόψαμε και τα γενέθλια της Μαρίας γιορτάσαμε και ήταν πάλι ένα από αυτά τα βράδια που σε κάνουν να αναρωτιέσαι…-Που θα ξαναβρείς τέτοια συνθήκη;;; Ό,τι αξίζει έχει διάρκεια. Και μέλλον. Night gathering for Maestro in Blue cast», έγραψε συγκεκριμένα, με τους θαυμαστές του να εκλαμβάνουν τη συγκεκριμένη αναφορά στο μέλλον ως υπονοούμενο για την τέταρτη σεζόν του Maestro in blue.Ο ίδιος ο δημιουργός πάντως δεν είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο μιας ακόμη σεζόν της σειράς που καθήλωσε και το παγκόσμιο κοινό. Σε συνέντευξή του τον περασμένο Δεκέμβριο είχε δηλώσει:«Για μένα το Maestro είναι σαν ένα κουτάκι το οποίο, μόλις το ανοίξεις, έχει μέσα ήρωες με ζωές και χαρακτήρες που έχουν τόσο ενδιαφέρον. Ανά πάσα στιγμή και αν ανοίξεις αυτό το κουτάκι, κάτι έχουν να σου πουν. Δεν με νοιάζει να βάλω μια άνω τελεία. Να πούμε αύριο ότι ξεκινάω το γράψιμο και ξεκινάμε την παραγωγή. Εξάλλου το Maestro, δεν είναι μόνο στο χέρι μου. Είναι ένας συνδυασμός πολλών πραγμάτων. Το να φτιάχνεις ένα επεισόδιο που θα προβληθεί παγκόσμια είναι πάρα πολύς ο κόσμος που πρέπει να τρέξει, πολλές οι ώρες και η αλήθεια είναι ότι προς το τέλος ήμουν λίγο διαλυμένος, ήθελα να πάρω λίγο τον χρόνο μου. Για αυτό έκανα μόνο 4 επεισόδια».