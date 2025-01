Dua Lipa: Τα δύο προϊόντα περιποίησης που δεν αποχωρίζεται ποτέ

Είναι γεγονός πως οι διάσημοι έχουν πρόσβαση στα πιο πολυτελή και καινοτόμα προϊόντα ομορφιάς, οπότε όταν αποκαλύπτουν ποια χρησιμοποιούν, κρατάμε προσεκτικά σημειώσεις. Είναι σαν να μας δίνουν την συνταγή για τέλεια επιδερμίδα – γιατί ποιος δεν θα ήθελε να μάθει τα beauty tips της Dua Lipa, για παράδειγμα;Η στιχουργός και τραγουδίστρια αποκάλυψε σε ένα What’s in my bag βίντεο ότι η The Rich Cream και τα The Eye Patches του οίκου Augustinus Bader, συγκαταλέγονται στα απολύτως απαραίτητα προϊόντα που χρησιμοποιεί για την περιποίηση της επιδερμίδας της.