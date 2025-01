Η αγαπημένη ρουτίνα μακιγιάζ της Billie Eilish μας έμαθε ένα πολύ χρήσιμο τρικ

Η Billie Eilish βρίσκεται αυτό το διάστημα σε περιοδεία για να προωθήσει το άλμπουμ της Hit Me Hard and Soft (το οποίο btw είναι υποψήφιο για Grammy) και ενώ θα περίμενε κανείς να έχει ολόκληρη ομάδα που επιμελείται το beauty look της, η ίδια αποκάλυψε πως ετοιμάζεται μόνη της πριν τα σόου.Σε ένα πρόσφατο βίντεο στο TikTok, η Eilish έδειξε στους ακόλουθούς της την καθημερινή της ρουτίνα περιποίησης και μακιγιάζ πριν από τις συναυλίες της, αν και προειδοποίησε πως δεν είναι ειδικός στο makeup. «Αφήστε με ήσυχη, σχεδόν δεν ξέρω τι κάνω, αλλά αυτά λειτουργούν για μένα και τα κάνω πριν από κάθε συναυλία στην περιοδεία» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο της. Παρόλο που δεν νιώθει σαν ειδικός, φαίνεται πως έχει καταφέρει να βρει τη ρουτίνα που της ταιριάζει.