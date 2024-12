Τίλτνα Σουίντον και Τζούλιαν Μουρ φωτογραφίζονται χέρι - χέρι στο κόκκινο χαλί (εικόνα)

ΗTilda Swinton και η Julianne Moore μαζί στο κόκκινο χαλί! Οι βραβευμένες με Όσκαρ ηθοποιο κρατούσαν τα χέρια τους για την πρεμιέρα της νέας τους ταινίας «The Room Next Door», τη Δευτέρα Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου, στη Γαλλία.Η Tilda φορούσε ένα μαύρο σύνολο, ενώ η Julianne ένα λευκό φόρεμα, καθώς κρατιώντουσαν χέρι χέρι στην πρεμιέρα της ταινίας που σκηνοθετεί ο Pedro Almodovar. Η ηθοποιός των Χρονικών της Νάρνια, επέλεξε ένα μαύρο τοπ και ασορτί παντελόνι από τον οίκο Chanel -και τα δύο κομμάτια ήταν διακοσμημένα περίετεχνα με τούλι- και ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με κόκκινο κραγιόν.Η Moore, από την πλευρά της, ξεχώρισε δίπλα στη Swinton με ένα μινιμαλιστικό ιβουάρ φόρεμα της The Row, το οποίο διέθετε λαιμόκοψη σε αρχαιοελληνικό στυλ και ένα ελαφρύ βολάν στη φούστα. Συμπλήρωσε την εμφάνισή της με κοσμήματα Ana Khouri και γόβες Manolo Blahnik.Βασισμένη στο μυθιστόρημα της Ingrid Nunez «What Are You Going Through» του 2020, η ταινία έχει ως πρωταγωνίστρια την Julianne Moore στο ρόλο της Ingrid Parker, μιας συγγραφέως που ξανασυναντιέται απροσδόκητα με την παλιά της φίλη Martha Hunt (Tilda Swinton). Πρώην πολεμική ρεπόρτερ, η Martha δίνει τώρα μάχη με τον καρκίνο. Κουρασμένη να παίρνει ψεύτικες ελπίδες από αναποτελεσματικές πειραματικές θεραπείες, άρθα ζητά τη βοήθεια της Ingrid σε ένα σχέδιο για να τερματίσει ειρηνικά τη ζωή της.