Η Ρέιτσελ έχει Σύνδρομο Ντάουν και κάνει εκθέσεις με πορτρέτα ανθρώπων που γνώρισε στο Facebook (εικόνες)

HRachel Handlin, καλλιτέχνης και κάτοχος μεταπτυχιακού στις Καλές Τέχνες, αποτελεί μία από τις σπάνιες περιπτώσεις ανθρώπων με σύνδρομο Down που έχουν κατακτήσει ανώτατες σπουδές. Η καλλιτεχνική της πορεία ξεκίνησε με σπουδές στη φωτογραφία και τα πολυμέσα στο California Institute of the Arts ενώ συνεχίστηκε στο Pratt Institute, όπου και ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό της.Η πρώτη της ατομική έκθεση, με τίτλο «Οι ξένοι είναι φίλοι που δεν έχω γνωρίσει ακόμα», παρουσιάζεται στη White Columns της Νέας Υόρκης. Στη συλλογή αυτή, η Handlin αποτυπώνει τη δύναμη της διαφορετικότητας, μέσα από πορτρέτα ανθρώπων με σύνδρομο Down που έχουν ολοκληρώσει σπουδές σε κολέγια παγκοσμίως. Επί πέντε χρόνια, ταξίδευε με τη μητέρα και βοηθό της, Laura Handlin, σε χώρες όπως το Περού, η Ισπανία και η Αυστραλία, για να φωτογραφίσει ανθρώπους που είχε γνωρίσει μέσα από το Facebook.