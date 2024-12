Εσείς γνωρίζετε ποια χρώματα σάς ταιριάζουν; Μία color analyst εξήγει (βίντεο)

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πόσο πιο εύκολη θα ήταν η καθημερινότητά σας, γνωρίζοντας τη χρωματική παλέτα που σας ταιριάζει; Οι επιλογές της γκαρνταρόμπας σας θα ήταν αμέτρητες και μάλιστα αλάνθαστες, κάτι που σίγουρα θα σας ενίσχυε την αυτοπεποίθηση. Η Έλλη Παρασκευοπούλου, color analyst του Your WOW! colors αναλύει στο marieclaire.gr τι είναι η χρωματική ανάλυση και πώς μπορούμε να εντάξουμε τα αποτελέσματά της στη ζωή μας, δημιουργώντας τα τέλεια look. Όταν αναφερόμαστε στη χρωματική ανάλυση, εννοούμε τι αναλύει, τους φυσικούς χρωματισμούς των χαρακτηριστικών, δηλαδή του δέρματος, των ματιών και των μαλλιών και καθορίζει την παλέτα των χρωμάτων που εναρμονίζεται με αυτούς και τη διαδικασία προσδιορισμού των χρωμάτων που αναδεικνύουν στο έπακρο την εμφάνιση.Για την Έλλη όλα ξεκίνησαν στην άδεια μητρότητας, όταν έκανε Color Analysis για τον εαυτό της. Έτσι προχώρησε στην ανάλογη εκπαίδευση και πλέον είναι μια από τις επαγγελματικές της δραστηριότητες. Στο εξωτερικό είναι μια διαδικασία που έχει γίνει viral, ενώ σιγά σιγά μεγαλώνει και το ενδιαφέρον στην Ελλάδα.Η στιγμή σου είναι τώρα. Το glo up σου σε περιμένει. Κοίτα τον καθρέφτη και ξεκλείδωσε την πιο φωτεινή σου πλευρά. Μέσα από κάθε εμφάνισή σου μπορείς να βρεις την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου και να την αναδείξεις. Κάνε το επόμενο βήμα και εξέλιξε την εικόνα σου, με κάθε χρώμα να σε φέρνει πιο κοντά σε μια εκδοχή σου που ακτινοβολεί αυτοπεποίθηση και θετική ενέργεια.