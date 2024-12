Η Σελένα Γκόμεζ για την εκπροσώπηση των κοριτσιών: «Στα 15 μου δεν ήξερα ότι αυτό είναι τόσο σημαντικό»

ΗSelena Gomez γνωρίζει τη σημασία της εκπροσώπησης. Η τραγουδίστρια τιμήθηκε με το βραβείο «Equity in Entertainment Award» στο γκαλά «Women in Entertainment Gala» του The Hollywood Reporter, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο The Beverly Hills Hotel, την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου.Το πρακτορείο δημιούργησε αυτό το βραβείο το 2016 για να αναγνωρίσει τα άτομα που ενισχύουν τις φωνές των υπο-εκπροσωπούμενων κοινοτήτων στη βιομηχανία του θεάματος, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του. Μια άλλη υποψήφια της εκδήλωσης ήταν η Nicole Kidman, η οποία έλαβε το βραβείο Sherry Lansing Leadership Award.Κατά την παραλαβή του βραβείου της, η πρωταγωνίστρια του Wizards of Waverly Place έκανε αφιέρωση στους «ανθρώπους που δεν έχουν φωνή και συχνά παιρνούν απαρατήρητοι ή παραμερίζονται χωρίς να τους δείχνουν κανέναν σεβασμό».Μιλώντας για το τι σημαίνει για εκείνη το βραβείο, θυμήθηκε ένα περιστατικό όταν ήταν 15 ετών και γύριζε ένα παιδικό σόου. Την πλησίασε μια νεαρή μητέρα από το κοινό. «Ήταν με την κόρη της και είπε: “Είμαι τόσο ενθουσιασμένη και χαρούμενη. Σε ευχαριστώ που είσαι κάποια που μοιάζει με την κόρη μου στην τηλεόραση, γιατί επιτέλους μπορεί να θαυμάσει κάποια σαν τον εαυτό της», θυμήθηκε η Gomez.