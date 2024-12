Η Ράιλι Κίου μιλάει για την «κατάρα» της οικογένειας Πρίσλεϊ

Η Riley Keough, η ταλαντούχα ηθοποιός και εγγονή του Elvis Prisley, κατά τη διάρκεια του tour της για το βιβλίο της From Here to the Great Unknown, μίλησε ανοιχτά για το βάρος της οικογενειακής κληρονομιάς που φέρει, αλλά και για τη ζωή της ως η μοναδική πια κληρονόμος της έπαυλης Graceland.Μεταξύ άλλων, η 35χρονη απάντησε σε όσα γράφονται αναφορικά με την «κατάρα» που υπάρχει στην οικογένειά της λέγοντας συγκεκριμένα πως δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Αντιθέτως, οι τραγωδίες που έχουν συμβεί όλα αυτά τα χρόνια στην οικογένειά της είναι απλώς μία «σειρά τραγικών αλλά “κοινών” γεγονότων που εξετάζονται κάτω από το σκληρό φως της δημοσιότητας».