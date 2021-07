Νέες φωτογραφίες από τα γυρίσματα του Sex and the City - Η Σαμάνθα λείπει, αλλά το στιλ βασιλεύει

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τα πρώτα clicks από τα γυρίσματα της reboot σειράς “And just like that”, η οποία έρχεται ως συνέχεια του πολύ επιτυχημένου show “Sex and the City” του ΗΒΟ, έχουν εντυπωσιάσει τους απανταχού fans και προκαλούν μεγάλη αγωνία για το τι μέλλει γενέσθαι στις πρωταγωνίστριες.Και μπορεί η κεντρική παρέα των γυναικών που μας κράτησαν συντροφιά για έξι ολόκληρους κύκλους και δύο ταινίες να έχει αλλάξει, αφού η Kim Cattrall που υποδυόταν την εκρηκτική Samantha, αρνήθηκε να λάβει μέρος στο reunion, αυτό που σίγουρα δεν άλλαξε είναι το εκκεντρικό στυλ των ηρωίδων.