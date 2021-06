Ο κανόνας της Κένταλ Τζένερ για τις σχέσεις της στο ριάλιτι των Καρντάσιανς

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Φαίνεται πως η Kendall Jenner έχει αποφασίσει να κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας την προσωπική της ζωή, σε αντίθεση με τις αδερφές της, οι οποίες άφηναν τις κάμερες του reality show που πρωταγωνιστούσαν να δείχνουν λεπτομέρειες από τη ζωή τους.Η εμφάνισή της στο show “Keeping up with the Kardatians” ξεκίνησε όταν ήταν μόλις 11 ετών, πολύ πριν ξεκινήσει, δηλαδή, η ερωτική της ζωή. Ωστόσο, ένας από τους παραγωγούς του show αποκάλυψε, ότι η Kendall αποφάσισε να κρατήσει μακριά από τις κάμερες την προσωπική της ζωή.