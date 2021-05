Φιλαράκια: Φοίβη και Lady Gaga τραγουδούν μαζί το Smelly Cat - Δείτε το video

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το τραγούδι “Smelly cat” είναι αναμφισβήτητα το πιο διάσημο τραγούδι στη σειρά “Φιλαράκια” – χωρίς υπερβολή, ίσως, ξεπερνά και το “I’ll be there for you”, των τίτλων. Δεν θα μπορούσε, λοιπόν, να λείπει από το reunion επεισόδιο, το οποίο προβλήθηκε εχθές από την πλατφόρμα της HBO.Μόνο που η εκτέλεσή του δεν έγινε μόνο από την Phoebe. Μαζί της ήταν και η Lady Gaga, η οποία εντυπωσίασε για άλλη μια φορά με τις φωνητικές τις ικανότητες.H Lisa Kudrow, η οποία υποδυόταν στην επιτυχημένη σειρά την Phoebe, υποδέχθηκε τη γνωστή ερμηνεύτρια στον καναπέ του καφέ Central Park,το οποίο ήταν το στέκι των πρωταγωνιστών και στο οποίο η ηθοποιός τραγουδούσε κατά καιρούς.