Άρωμα γυναίκας στο Όσκαρ Σκηνοθεσίας

Μεγάλος νικητής των Oscars 2021 όλα δείχνουν πως θα αναδειχθεί το “Nomadland”. Διαγωνίζεται στην κατηγορία Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας μαζί με τα “The Father,” “Judas and the Black Messiah,” “Mank,” “Minari,” “Promising Young Woman,” “Sound of Metal” και “The Trial of the Chicago 7.”Το μεγάλο φαβορί του Netflix “Mank” μετρά τις περισσότερες υποψηφιότητες, συνολικά 10, ανάμεσα σε αυτές και το Όσκαρ Σκηνοθεσίας (David Fincher), το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου (Gary Oldman) και Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου(Amanda Seyfried). Ακολουθούν οι ταινίες με 6 συνολικά υποψηφιότητες: “The Father,” “Judas and the Black Messiah,” “Minari,” “Nomadland,” “Sound of Metal” και “The Trial of the Chicago 7.” Το “Promising Young Woman” της Emerald Fennell μετρά συνολικά 5 υποψηφιότητες.