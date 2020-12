Μην ξαφνιαστείτε αν υπάρξει τηλεοπτική επιστροφή του Sex and the City

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Για κάποιο ανεξιχνίαστο λόγο, στο Χόλιγουντ ακούγεται έντονα η φήμη ότι το Sex and the City πρόκειται να επιστρέψει στη μικρή οθόνη.Πηγή του Page Six ισχυρίζεται ότι η επιστροφή του θα είναι με τη μορφή μίνι σειράς στο HBO Max και πρόκειται να πάρουν μέρος οι 3 εκ των 4ων πρωταγωνιστριών, καθώς η Kim Cattrall έχει ξεκαθαρίσει άπειρες φορές στο παρελθόν ότι το reunion δεν την ενδιαφέρει καθόλου.Δείτε περισσότερα στο marieclaire.gr