H Ραφαέλα Ψαρρού αποκαλύπτει τις hot τάσεις στο μανικιούρ και το αγαπημένο του συζύγου της Γιώργου Καράβα

Το ραντεβού για μανικιούρ έχει σταθερή θέση στην ατζέντα κάθε γυναίκας. Τα περιποιημένα νύχια αποτελούν βασικό συστατικό μιας άψογης εμφάνισης, καθώς οι λεπτομέρειες είναι αυτές που κάνουν πάντα τη διαφορά. Ποια είναι όμως τα trends που προστάζει αυτή η σεζόν;

Την απάντηση δίνει η Ραφαέλα Ψαρρού, η σύζυγος του Γιώργου Καράβα, η οποία έχει εξελιχθεί ταχύτατα στο νέο μας girl crush, χάρη στο στιλ της αλλά και την ιδιαίτερη σχέση της με το χώρο της ομορφιάς, αφού η ίδια είναι nail artist και ιδιοκτήτρια του καταστήματος You ‘ve got Nails by RAF.

Έχοντας ενθουσιαστεί πολύ με την καλαισθησία της, αποφάσισα να επισκεφθώ τον χώρο της στο Μαρούσι, όπου αφέθηκα στο δημιουργικό της ταλέντο και εκείνη μου πρόσφερε μια απολαυστική εμπειρία περιποίησης νυχιών.

