Τηλεθέαση Τετάρτη 25.3.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Τετάρτη 25.3.2026

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ 8,5 10,8
Ant1 8,6 9,5
Alpha 12,1 13,6
Star 9,3 8,3
Mega 9,3 11,4
OPEN 4,4 5,7
ΕΡΤ1 5,5 7,3

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων

ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Σήμερα 7,6 1,6,9
Ant1  Καλημέρα Ελλάδα 3,9 8,8
ALPHA Happy Day 13,1 10,8
Mega Κοινωνία Ώρα Mega 13,2 15,9
OPEN Ώρα Ελλάδος 6,7 12
ΕΡΤ1 Νωρίς Νωρίς 0,9 1,6

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Αταίριαστοι 10 14,8
Ant1  Ελληνική ταινία 4,7 6,3
Alpha Super Κατερίνα 10,4 9,5
Star Ξένη ταινία 12,9 8,7
Mega Ελληνική ταινία 7,9 10,7
OPEN  10 παντού 5,5 8,3
ΕΡΤ1 Πρωίαν σε Είδον 3,2 4,7

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ 'Οπου υπάρχει Ελλάδα 9,7 10,3
ΑΝΤ1 Αποκαλύψεις 10,5 12,6
Alpha Το σόι σου 14,2 14,8
STAR Στα σύνορα 4,5 4,5
ΕΡΤ1  ΠΟΠ μαγειρική 2,2 4,8

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Ελληνική ταινία 6,8 6,7
ΑNT1 Ρουκ Ζουκ 9,2 8,9
Alpha Deal 17,7 19,2
STAR Ο τροχός της τύχης 12 16,4
Mega Live News 12,5 15,8
Mega The Chase 11,4 12,7
OPEN Καθαρές κουβέντες 2,9 5,2
ΕΡΤ1 Στούντιο 4 6,8 7,9

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 8,7 10,4
ANT1 ANT1 ΝEWS 7,9 7,5
Alpha Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 113,7 15
STAR Star News 11,6 12,1
Mega MEGA Γεγονότα 12,1 12,5
OPEN Open News 5,7 6,8
ΕΡΤ1 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 3,3 4,5

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Μία νύχτα μόνο 9,5 14,2
MEGA Η Γή της ελιάς 8,4 14,4
ALPHA Να μ΄αγαπάς 12,8 20,9
ALPHA Μπαμπά Σ'αγαπώ 17,2 16,8
ΑΝΤ1 Grand Hotel 8,7 13,6
ANT1 Παιχνίδια εκδίκησης 7,9 8,4
STAR Master Chef 14,1 10,9
STAR Ξένη ταινία 9,8 8,2
OPEN  Ελληνική ταινία 5,4 4,9
ΕΡΤ 1 Ηλέκτρα 2,2 6,4
ΣΚΑΪ Τότε και τώρα
