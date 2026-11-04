Κουέντιν Ταραντίνο: Ένιωθα ότι απογοήτευσα τον Μπραντ Πιτ όταν αποφάσισα να μην αναλάβω τη σκηνοθεσία του «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth»
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Κουέντιν Ταραντίνο Μπραντ Πιτ Ταινία

Κουέντιν Ταραντίνο: Ένιωθα ότι απογοήτευσα τον Μπραντ Πιτ όταν αποφάσισα να μην αναλάβω τη σκηνοθεσία του «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth»

Ο σκηνοθέτης έγραψε το σενάριο της ταινίας που αποτελεί το σίκουελ του «Once Upon a Time in Hollywood» ωστόσο πίσω από τις κάμερες βρέθηκε τελικά ο Ντέιβιντ Φίντσερ

Κουέντιν Ταραντίνο: Ένιωθα ότι απογοήτευσα τον Μπραντ Πιτ όταν αποφάσισα να μην αναλάβω τη σκηνοθεσία του «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth»
Ιωάννα Μαρίνου
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Την απόφασή του να μην αναλάβει τη σκηνοθεσία της ταινίας «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth» σχολίασε ο Κουέντιν Ταραντίνο και παραδέχτηκε πως ένιωσε ότι απογοήτευσε τον Μπραντ Πιτ όταν το ανακοίνωσε.

Ο ηθοποιός κέρδισε το Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του ως Κλιφ Μπουθ, κασκαντέρ του Χόλιγουντ, στην ταινία «Once Upon a Time in Hollywood» του 2019 και, σύμφωνα με δημοσιεύματα, επιθυμούσε να συνεχιστεί η ιστορία του χαρακτήρα. Ο Ταραντίνο ανέλαβε να γράψει το σενάριο για τη συνέχεια της ιστορίας με τίτλο «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth» που θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους IMAX στις 25 Νοεμβρίου, ωστόσο δήλωσε ότι δεν θα αποτελέσει τη δέκατη και τελευταία σκηνοθετική του δουλειά.

«Ο Πιτ ήταν εκείνος για τον οποίο ένιωθα ότι πραγματικά τον απογοήτευα όταν δεν το έκανα. Ένιωθα άσχημα γι' αυτό», είπε χαρακτηριστικά ο Ταραντίνο στο Empire για αυτή του την απόφαση, σημειώνοντας πως ο ηθοποιός σκεφτόταν πως δεν θα είχε την ευκαιρία να υποδυθεί ξανά τον Κλιφ Μπουθ.


Τη σκηνοθεσία της ταινίας ανέλαβε τελικά ο Ντέιβιντ Φίντσερ, ο οποίος είχε συνεργαστεί ξανά με τον Πιτ στις ταινίες «Seven», «Fight Club» και «The Curious Case of Benjamin Button».

Όταν ο Ταραντίνο έμαθε ότι ενδιαφερόταν για το πρότζεκτ, δεν μπορούσε να το πιστέψει: «Ήμουν σαν να λέω "Αλήθεια; Πιστεύεις ότι θα τον ενδιέφερε; Γαμ@το, ναι, δείξ' του το"».

Παράλληλα, όμως, ο σκηνοθέτης φόβοταν μήπως αλλάξει γνώμη: «Προσπαθούσα να το χειριστώ έτσι ώστε να μην πω κάτι που θα τα κατέστρεφε όλα. Ένα από τα πράγματα που έκαναν όλο αυτό να λειτουργήσει ήταν ο ενθουσιασμός μου για το ότι ο Ντέιβιντ θα σκηνοθετούσε δικό μου υλικό. Έχω κερδίσει πολύ σεβασμό ως σεναριογράφος, αλλά εξακολουθώ να αισθάνομαι ότι οι άνθρωποι πιστεύουν πως είμαι ένας σκηνοθέτης που απλώς γράφει πράγματα για τον εαυτό του. Το γεγονός ότι ένας σκηνοθέτης του διαμετρήματος του Ντέιβιντ θα αφιέρωνε ενάμιση χρόνο από τη ζωή του για να δουλέψει πάνω στο υλικό μου ήταν υπέροχο. Έλεγε πολλά για αυτό που υπήρχε στη σελίδα».

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Σε αντίθεση με το «Once Upon a Time in Hollywood», το οποίο διαδραματίζεται το 1969, το «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth» μεταφέρει την ιστορία στο 1977, με τον Κλιφ Μπουθ να εργάζεται πλέον ως άνθρωπος που αναλαμβάνει να διευθετεί ζητήματα για στούντιο του Χόλιγουντ.

«Είναι τόσο αφοσιωμένος σε αυτό», δήλωσε ο Φίντσερ για τον Πιτ στην ίδια συνέντευξη στο Empire και πρόσθεσε: «Το πιο παράξενο και ενδιαφέρον κομμάτι όλου αυτού, για μένα, είναι ότι δεν έχω βρεθεί ποτέ σε μια κατάσταση όπου ο άνθρωπος που υποδύεται τον χαρακτήρα γνωρίζει περισσότερα για αυτόν τον χαρακτήρα από όσα θα μπορούσα ποτέ να γνωρίζω εγώ. Μερικές φορές πρέπει να αντιδράσεις σε αυτό. Εγώ γνώριζα τα καινούργια πράγματα και ο Μπραντ γνώριζε ποιος ήταν ο άνθρωπος, οπότε ο Μπραντ μπορούσε να αντέξει τον καταιγισμό του "Τι γίνεται με αυτό; Τι γίνεται με εκείνο;". Ήταν σαν να λέει: "Όχι, όχι, όχι. Το έχω"».

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου
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