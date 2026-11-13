Η Ελευθερία Ελευθερίου βρήκε τρακαρισμένο το αυτοκίνητό της έξω από το σπίτι της: Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώνουμε τις ζημιές σας
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Ελευθερία Ελευθερίου Αυτοκίνητο

Η Ελευθερία Ελευθερίου βρήκε τρακαρισμένο το αυτοκίνητό της έξω από το σπίτι της: Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώνουμε τις ζημιές σας

Εσύ που με χτύπησες γιατί δεν έχεις αφήσει ένα σημείωμα; ξέσπασε η τραγουδίστρια

Η Ελευθερία Ελευθερίου βρήκε τρακαρισμένο το αυτοκίνητό της έξω από το σπίτι της: Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώνουμε τις ζημιές σας
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Μια ακόμη δυσάρεστη περιπέτεια αντιμετώπισε η Ελευθερία Ελευθερίου, λίγες εβδομάδες μετά τη διάρρηξη στο σπίτι της. Η τραγουδίστρια διαπίστωσε ότι το αυτοκίνητό της, το οποίο είχε παρκάρει έξω από την κατοικία της, είχε υποστεί ζημιές από άλλο όχημα, με τον υπαίτιο να έχει εγκαταλείψει το σημείο, χωρίς να αφήσει κάποιο σημείωμα ή τα στοιχεία επικοινωνίας του.

Αφού δημοσίευσε μία φωτογραφία με τη ζημιά που υπέστη το αυτοκίνητό της, η Ελευθερία Ελευθερίου περιέγραψε μέσα από ένα βίντεο όσα συνέβησαν, εξηγώντας ότι ξεκίνησε να αναζητά κάμερες ασφαλείας στη γειτονιά της, προκειμένου να διαπιστώσει ποιος ευθύνεται για το συμβάν.

«Λοιπόν, πήγα να πάρω το αμάξι μου να φύγω και το βρήκα τρακαρισμένο έξω από το σπίτι μου. Πείτε μου ακριβώς τι συμβαίνει. Εγώ δεν θα εκνευριστώ τώρα, το μόνο πράγμα που κάνω είναι να έχω πάρει σβάρνα όλη τη γειτονιά να βρω πού υπάρχουν κάμερες, γιατί αυτός που μου έχει κάνει τη ζημιά έχει σηκωθεί και έχει φύγει, δεν τον είδε κανένας. Πρέπει να είναι φορτηγό, θα τον βρω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Ελευθερία Ελευθερίου βρήκε τρακαρισμένο το αυτοκίνητό της έξω από το σπίτι της: Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώνουμε τις ζημιές σας

Η τραγουδίστρια εξέφρασε την ενόχλησή της κυρίως για το γεγονός ότι ο οδηγός δεν ανέλαβε την ευθύνη για το περιστατικό, υπογραμμίζοντας πως τέτοιες ζημιές μπορούν να καλυφθούν μέσω των ασφαλιστικών εταιρειών.

«Γι’ αυτό πληρώνετε τις ασφάλειες! Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώνουμε εμείς τις ζημιές σας. Γι’ αυτό πληρώνουμε τις ασφάλειες. Δηλαδή, αν εγώ χτυπούσα κάποιον, δεν θα άφηνα, ρε φίλε, ένα σημείωμα; Εγώ αυτό θα έκανα. Εσύ που με χτύπησες γιατί δεν έχεις αφήσει ένα σημείωμα;», ξέσπασε.

17 ΣΧΟΛΙΑ

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