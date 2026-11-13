Connector: Ο Μπραντ Πιτ ενσαρκώνει έναν θρύλο της εργατικής τάξης στη νέα ταινία της Apple
GALA
Μπραντ Πιτ Ταινία

Connector: Ο Μπραντ Πιτ ενσαρκώνει έναν θρύλο της εργατικής τάξης στη νέα ταινία της Apple

Apple απέκτησε τα δικαιώματα του «Connector», που διαδραματίζεται στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1970

Connector: Ο Μπραντ Πιτ ενσαρκώνει έναν θρύλο της εργατικής τάξης στη νέα ταινία της Apple
Τον ρόλο ενός θρύλου της εργατικής τάξης αναλαμβάνει ο Μπραντ Πιτ στη νέα κινηματογραφική παραγωγή της Apple, με τίτλο «Connector».

Μετά την παγκόσμια επιτυχία του «F1: The Movie», ηθοποιός συνεργάζεται ξανά με την Apple Original Films, αυτή τη φορά για ένα νέο φιλόδοξο κινηματογραφικό εγχείρημα. Όπως αναφέρει το Deadline, η Apple απέκτησε τα δικαιώματα του «Connector», που διαδραματίζεται στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1970.

Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Ντάριους Μάρντερ, γνωστός από το «Sound of Metal». Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία, ενώ θα συμμετάσχει και στην παραγωγή μέσω της εταιρείας του, Plan B.

Το σενάριο υπογράφουν ο Μάρντερ και η αδερφή του, Νίνα. Κεντρικός ήρωας είναι ένας εργάτης μεταλλικών κατασκευών, ο οποίος δουλεύει σε δυσθεώρητα ύψη, στα κτίρια της Νέας Υόρκης και εξελίσσεται σε θρύλο της εργατικής τάξης, όταν βρίσκεται αντιμέτωπος με δυνάμεις πολύ ισχυρότερες από τον ίδιο. Στην παραγωγή συμμετέχουν επίσης η Ντίντι Γκάρντνερ και ο Τζέρεμι Κλάινερ από την Plan B, μαζί με τον σκηνοθέτη.

Η ιδέα της ταινίας συζητούνταν εδώ και αρκετό καιρό ανάμεσα στον Πιτ, την Plan B και τον Μάρντερ. Όταν ολοκληρώθηκε η τελική εκδοχή του σεναρίου, ο ηθοποιός ενθουσιάστηκε σε τέτοιο βαθμό, που επέλεξε το «Connector» ως την επόμενη ταινία που θα παίξει, με τα γυρίσματα να προγραμματίζονται για το 2027. Κατά την αναζήτηση εταιρείας για τη χρηματοδότηση και τη διανομή της παραγωγής, η Apple αποτέλεσε την προφανή επιλογή, δεδομένης της επιτυχημένης συνεργασίας τους στα «F1» και «Wolfs».

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Χαλκός: Το μέταλλο που κινεί το μέλλον και η στρατηγική ευκαιρία της Ελλάδας

Από την τεχνητή νοημοσύνη και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έως τα δίκτυα ενέργειας, ο χαλκός αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα οικονομία. Η αναγνώριση των Σκουριών ως Στρατηγικού Έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναδεικνύει τη δυνατότητα της Ελλάδας να συμμετέχει ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή προσπάθεια εξασφάλισης κρίσιμων πρώτων υλών.

Το μέλλον της μόδας

Το πιο ενδιαφέρον ερώτημα για τη μόδα του μέλλοντος ίσως να μην είναι τι θα φοράμε, όσο τι θα θεωρούμε τότε ως αυτονόητο. Οι αλλαγές που ξεκινούν σήμερα δείχνουν ότι οδεύουμε προς έναν κόσμο όπου η αξία, η διάρκεια και η τεχνολογία θα επαναπροσδιορίσουν τη σχέση μας με τα ρούχα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης