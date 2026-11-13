Connector: Ο Μπραντ Πιτ ενσαρκώνει έναν θρύλο της εργατικής τάξης στη νέα ταινία της Apple
Connector: Ο Μπραντ Πιτ ενσαρκώνει έναν θρύλο της εργατικής τάξης στη νέα ταινία της Apple
H Apple απέκτησε τα δικαιώματα του «Connector», που διαδραματίζεται στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1970
Τον ρόλο ενός θρύλου της εργατικής τάξης αναλαμβάνει ο Μπραντ Πιτ στη νέα κινηματογραφική παραγωγή της Apple, με τίτλο «Connector».
Μετά την παγκόσμια επιτυχία του «F1: The Movie», ηθοποιός συνεργάζεται ξανά με την Apple Original Films, αυτή τη φορά για ένα νέο φιλόδοξο κινηματογραφικό εγχείρημα. Όπως αναφέρει το Deadline, η Apple απέκτησε τα δικαιώματα του «Connector», που διαδραματίζεται στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1970.
Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Ντάριους Μάρντερ, γνωστός από το «Sound of Metal». Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία, ενώ θα συμμετάσχει και στην παραγωγή μέσω της εταιρείας του, Plan B.
Το σενάριο υπογράφουν ο Μάρντερ και η αδερφή του, Νίνα. Κεντρικός ήρωας είναι ένας εργάτης μεταλλικών κατασκευών, ο οποίος δουλεύει σε δυσθεώρητα ύψη, στα κτίρια της Νέας Υόρκης και εξελίσσεται σε θρύλο της εργατικής τάξης, όταν βρίσκεται αντιμέτωπος με δυνάμεις πολύ ισχυρότερες από τον ίδιο. Στην παραγωγή συμμετέχουν επίσης η Ντίντι Γκάρντνερ και ο Τζέρεμι Κλάινερ από την Plan B, μαζί με τον σκηνοθέτη.
Η ιδέα της ταινίας συζητούνταν εδώ και αρκετό καιρό ανάμεσα στον Πιτ, την Plan B και τον Μάρντερ. Όταν ολοκληρώθηκε η τελική εκδοχή του σεναρίου, ο ηθοποιός ενθουσιάστηκε σε τέτοιο βαθμό, που επέλεξε το «Connector» ως την επόμενη ταινία που θα παίξει, με τα γυρίσματα να προγραμματίζονται για το 2027. Κατά την αναζήτηση εταιρείας για τη χρηματοδότηση και τη διανομή της παραγωγής, η Apple αποτέλεσε την προφανή επιλογή, δεδομένης της επιτυχημένης συνεργασίας τους στα «F1» και «Wolfs».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Μετά την παγκόσμια επιτυχία του «F1: The Movie», ηθοποιός συνεργάζεται ξανά με την Apple Original Films, αυτή τη φορά για ένα νέο φιλόδοξο κινηματογραφικό εγχείρημα. Όπως αναφέρει το Deadline, η Apple απέκτησε τα δικαιώματα του «Connector», που διαδραματίζεται στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1970.
Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Ντάριους Μάρντερ, γνωστός από το «Sound of Metal». Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία, ενώ θα συμμετάσχει και στην παραγωγή μέσω της εταιρείας του, Plan B.
EXCLUSIVE: After the worldwide success of ‘F1: The Movie,’ Brad Pitt and Apple Original Films have landed on their next project to team up on as sources tell Deadline Apple has come on to ‘Connector,’ a new feature that will star Pitt.— Deadline (@DEADLINE) November 12, 2026
The Oscar-winner will also serve as… pic.twitter.com/mkxx7sE2Gh
Η ιδέα της ταινίας συζητούνταν εδώ και αρκετό καιρό ανάμεσα στον Πιτ, την Plan B και τον Μάρντερ. Όταν ολοκληρώθηκε η τελική εκδοχή του σεναρίου, ο ηθοποιός ενθουσιάστηκε σε τέτοιο βαθμό, που επέλεξε το «Connector» ως την επόμενη ταινία που θα παίξει, με τα γυρίσματα να προγραμματίζονται για το 2027. Κατά την αναζήτηση εταιρείας για τη χρηματοδότηση και τη διανομή της παραγωγής, η Apple αποτέλεσε την προφανή επιλογή, δεδομένης της επιτυχημένης συνεργασίας τους στα «F1» και «Wolfs».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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