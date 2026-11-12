Το σκηνικό με θαυμαστή του Ρόμπι Γουίλιαμς σε συναυλία: «Δεν θα έπρεπε να το μοιραστώ, είχαμε κοιμηθεί μαζί, ήταν πολύ τρυφερός», δείτε βίντεο
Το σκηνικό με θαυμαστή του Ρόμπι Γουίλιαμς σε συναυλία: «Δεν θα έπρεπε να το μοιραστώ, είχαμε κοιμηθεί μαζί, ήταν πολύ τρυφερός», δείτε βίντεο
Οι θεατές ξέσπασαν σε γέλια κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του 52χρονου τραγουδιστή στη Μελβούρνη
Έναν εραστή του από τη δεκαετία του 1990 φέρεται ότι εντόπισε στο κοινό ο Ρόμπι Γουίλιαμς κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στη Μελβούρνη, προκαλώντας γέλια σε χιλιάδες θεατές.
Ο 52χρονος τραγουδιστής ανέβηκε στη σκηνή του Marvel Stadium το βράδυ της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του «BRITPOP World Tour», όταν αναγνώρισε τον Τζίμι, όπως ανέφερε, μέσα στο πλήθος.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από θεατή στο TikTok, ο Ρόμπι Γουίλιαμς λέει χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι η πόλη είναι δική μου. Νομίζω ότι εδώ ανήκω», για να προσθέσει: «Δεν θα έπρεπε πραγματικά να το μοιραστώ αυτό, αλλά είδα έναν θαυμαστή με τον οποίο κοιμήθηκα τη δεκαετία του 1990 εκεί πέρα».
Δείτε το βίντεο
Οι κάμερες του σταδίου στράφηκαν στον άντρα, με τον τραγουδιστή να συνεχίζει: «Σχεδόν δεν τον αναγνώρισα, γιατί τώρα έχει μούσι».
«Ήταν και πολύ τρυφερός εραστής. Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω», πρόσθεσε ο Ρόμπι Γουίλιαμς, με τον θαυμαστή του να γελά.
Το περιστατικό προκάλεσε γέλια και επευφημίες από τους θεατές που είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν τον τραγουδιστή να ερμηνεύει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, ωστόσο κάτω από την ανάρτηση υπήρξαν σχόλια που ανέφεραν πως πρόκειται για μέρος του σόου, υποστηρίζοντας πως έχει αναφέρει την ίδια ατάκα και σε άλλες συναυλίες του.
Ο 52χρονος τραγουδιστής ανέβηκε στη σκηνή του Marvel Stadium το βράδυ της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του «BRITPOP World Tour», όταν αναγνώρισε τον Τζίμι, όπως ανέφερε, μέσα στο πλήθος.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από θεατή στο TikTok, ο Ρόμπι Γουίλιαμς λέει χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι η πόλη είναι δική μου. Νομίζω ότι εδώ ανήκω», για να προσθέσει: «Δεν θα έπρεπε πραγματικά να το μοιραστώ αυτό, αλλά είδα έναν θαυμαστή με τον οποίο κοιμήθηκα τη δεκαετία του 1990 εκεί πέρα».
Δείτε το βίντεο
Οι κάμερες του σταδίου στράφηκαν στον άντρα, με τον τραγουδιστή να συνεχίζει: «Σχεδόν δεν τον αναγνώρισα, γιατί τώρα έχει μούσι».
«Ήταν και πολύ τρυφερός εραστής. Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω», πρόσθεσε ο Ρόμπι Γουίλιαμς, με τον θαυμαστή του να γελά.
Το περιστατικό προκάλεσε γέλια και επευφημίες από τους θεατές που είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν τον τραγουδιστή να ερμηνεύει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, ωστόσο κάτω από την ανάρτηση υπήρξαν σχόλια που ανέφεραν πως πρόκειται για μέρος του σόου, υποστηρίζοντας πως έχει αναφέρει την ίδια ατάκα και σε άλλες συναυλίες του.
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